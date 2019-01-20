Bodrum'da Gün Batımı Manzarası
17 dakika önce
BODRUM'da gün batımında gökyüzünde oluşan renk cümbüşü, görenleri hayran bıraktı.
BODRUM'da gün batımında gökyüzünde oluşan renk cümbüşü, görenleri hayran bıraktı.
Bodrum'da gün batımı anında ortaya çıkan görsel güzellik, izleyenleri hayran bıraktı. Bulutlara yansıyan güneş ışınları, renk cümbüşü oluşturdu. Sarı tonlarla başlayarak kızıl tonlarla devam renkler, ilçenin tarihi mekanlarından Myndos Kapısı'nda seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 10 dakika süren doğa olayı, güneşin batmasıyla sona erdi.
- Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:31 Kaynak: DHA
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