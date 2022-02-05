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Bodrum'da güneşi gören sahile koştu - Son Dakika

Bodrum'da güneşi gören sahile koştu

05.02.2022 17:43

Bodrum'da güneşi gören sahile koştu Muğla'nın Bodrum ilçesinde uzun bir aranın ardından hava sıcaklığının 20 dereceye çıkması ile vatandaşlar sahillere akın etti.

Bodrum'da güneşi gören sahile koştu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde uzun bir aranın ardından hava sıcaklığının 20 dereceye çıkması ile vatandaşlar sahillere akın etti.

Bodrum'da yaklaşık 3 haftadır süren soğuk hava ve yağmurların ardından hafta sonu yüzünü gösteren güneş vatandaşları sahillere akın ettirdi. Hava sıklığının 20 dereceye kadar ulaşması üzerine özellikle Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahillerinde yoğunluk yaşandı. Sahil kenarındaki restoran ve kafeleri dolduran vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri sandalyeleri sahile kurarak bir yandan balık tutup, bir yandan kitap okudu. Bazı vatandaşlar da suya ayaklarını sokarak denizin tadını çıkardı. Vatandaşlar, uzun süre sonra sahile geldiklerini söylediler.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre Bodrum'da hafta boyu hava sıcaklıklarının mevsim değerlerinin üzerinde seyredeceği öğrenildi.

Bodrum'da güneşi gören sahile koştu
Bodrum'da güneşi gören sahile koştu
Bodrum'da güneşi gören sahile koştu

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Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da güneşi gören sahile koştu - Son Dakika


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