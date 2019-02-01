Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Günler Sonra Güneş Açtı, Vatandaşlar Sahile Akın Etti

Bodrum'da Günler Sonra Güneş Açtı, Vatandaşlar Sahile Akın Etti

1 saat önce

Bodrum'da yaklaşık 1 aydır süren fırtına, sağanak yağmur ve sel yerini güneşe bıraktı.

Bodrum'da Günler Sonra Güneş Açtı, Vatandaşlar Sahile Akın Etti, System.String[]
Bodrum'da yaklaşık 1 aydır süren fırtına, sağanak yağmur ve sel yerini güneşe bıraktı. Güneşi gören vatandaşlar sahile akın etti.

Turizmin gözbebeği Bodrum yaklaşık bir aydır doğa felaketleriyle yıkıldı. Sağanak yağmur, sel, fırtına ve dolu yağışlarının ardından bugün güneş yüzünü gösterdi. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti. Kafeteryaları dolduran vatandaşların bazıları kitap okumayı tercih ederken bazı vatandaşlar ise güneşlenmeyi tercih etti. Sahil kenarına akın eden gençler ise bol bol fotoğraf çektirdi. Yarıyıl tatili nedeniyle birçok aile de çocuklarını sahil kenarına getirdi.

Sahilde oturan vatandaşlar güzel havanın böyle gitmesini temenni ederek, "Bodrum bir sel atlattı. Uzun zamandır havalar kapalıydı. Güneşi görür görmez sahile gelerek güneşlenmek istedik" ifadelerini kullandılar. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Bodrum, Güncel
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