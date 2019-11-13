Bodrum'da günlük olarak satışa çıkan halk süt yok satıyor

MUĞLA - Bodrum Belediyesi tarafından satışa çıkarılan halk süt almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyor. Günlük gelen süt ilçede yok satmaya başladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras çiftçiyi kalkındırmak için başlattığı halk süt ilçede yok satmaya başladı. Günlük taze sütü halkla buluşturan Aras çocuklara, yaşlılara ve ekonomik gücü olmayan vatandaşlara ise ücretsiz dağıtıyor. Mumcular mahallesindeki çiftçilere destek amaçlı başlayan proje çok büyüdü. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz tarafında yürütülen halk süt projesi faaliyete geçer geçmez yok satmaya başladı. Belediye'nin kafelerinde satılan günlük süt gelir gelmez tükeniyor. Birçok vatandaş günlük süt gelmeden saatler önce kafede oturarak günlük sütü bekliyor. Uzun kuyrukların oluştuğu sütün ucuza satılması ise vatandaşı sevindiriyor. Vatandaşların talebine yetişmek için soğuk hava depolu dağıtım araçları da alan belediye günde 2 ton taze sütü halk ile buluşturuyor. Sütün yarısını ücretsiz dağıtılması ise büyük takdir topluyor.

Gündoğan Pazar yerinde Bodrum Belediye Başkanı halka ücretsiz süt dağıttı. Gündoğan mahalle sakinleri sütü almak için bir birlerini ezdi. Başkan Aras yoldan geçen araç sürücülerine kadar 7'den 70'e herkese ücretsiz süt dağıttı. Aras, süte talebin çok fazla olduğunu ifade ederek "Bugün Gündoğan pazarında halk süt aracımızla vatandaşlara süt dağıtıyoruz. Soğuk zincirini bozulmasın diye yaptırdığımız araçlarımız halka sütü taze bir şekilde iletiyor. Mobil araçlarımızla da Karaova sütümüzün satışlarına başladık. Halk tarafından çok ciddi talep görüyor ve bu talep hergün artarak büyüyor. İlk Belediye kafelerimizde satışa başlamıştık, şimdi Pazarlarda da satışa çıkardık. 2 ila 5 yaş arası çocuklara ise ücretsiz süt dağıtıyoruz. Buradaki en büyük hedef üreticiyi desteklemektir. Karaova bölgesindeki süt üreticilerinin, köylümüzün elindeki sütü değerlendirip onlara bir katkı sağlamaktır amacımız. Bizde bunu başarmak için ilk adımları attık ve Karaova'daki süt üreticilerinin sütlerinin pazara getirdik, kafelerimize getirdik. Sütü değerinde alıp halka ucuz günlük süt getiriyoruz" dedi.