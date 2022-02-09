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Bodrum'da güpegündüz öldüresiye darp - Son Dakika

Bodrum'da güpegündüz öldüresiye darp

09.02.2022 16:09
Bodrum'da güpegündüz öldüresiye darp

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin 4 kişi tarafından öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin 4 kişi tarafından öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Bodrum'da yaşayan 43 yaşındaki H.G., Bitez Mahallesi'ndeki otoparkının bir bölümüne komşu restoran işletmecilerince eklenti yapıldığı iddiasıyla restoran yetkilileri ile konuşmaya gitti.

"O kadar yeriniz var, 50 metrenin peşine mi düştünüz"

H.G. tapu kadastro uygulaması üzerinden arazisinin bulunduğu bölümü restoran işletmecisi M.Y.'ye göstererek eklentinin kendi arazisi üzerine yapıldığını söyledi. Bunun üzerine restoran işletmecisi M.Y., "O kadar yeriniz var, 50 metrenin peşine mi düştünüz ben size burayı vermem" dedi. H.G. ise anlaşmazlığı hukuki yollardan çözeceklerini belirterek restorandan ayrıldı.

Öldüresiye darp ettiler, parasını aldılar

H.G. restorandan ayrılıp otoparka geldiği sırada 4 kişinin saldırısına uğradı. İşletmeci M.Y., kardeşi M.E.Y ile A.Y. ve A.Y., otoparkta H.G.'yi kovalamaya başladı. Kovalama sonucunda H.G. yere düştü. 4 kişi, H.G.'yi yerde tekme ve yumruklarla darp etti, cebindeki bin 800 TL parayı aldı, cep telefonuna zarar verdi. H.G.'nin öldüresiye darp edildiği anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kanlar içerisinde kalan H.G., darp edildiği sırada kısa süreli baygınlık geçirdi. H.G., bir süre sonra kendisine geldi, daha sonra kendi imkanları ile aracına binerek bölgeden uzaklaştı, daha sonra amcası ve ağabeyini aradı. Amcası E.G., H.G.'yi Bodrum Devlet Hastanesine götürdü.

2 kişi tutuklandı

Olayın ardından H.G.'nin yaptığı suç duyurusunun ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine M.E.Y., A.Y. ve A.Y. gözaltına alındı. Şahıslardan M.E.Y. ve A.Y. gasp, yağma ve darp suçlarından tutuklandı. A.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. İşletmeci M.Y.'nin ise arandığı öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili firari M.Y.'nin 40'tan fazla suç kaydı olduğu ancak Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden akıl sağlığı yerinde değil raporu aldığı için işlediği suçlardan hapis cezası almadığı belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Bodrum'da güpegündüz öldüresiye darp
Bodrum'da güpegündüz öldüresiye darp
Bodrum'da güpegündüz öldüresiye darp
Bodrum'da güpegündüz öldüresiye darp
Bodrum'da güpegündüz öldüresiye darp

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Bodrum, Bitez, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da güpegündüz öldüresiye darp - Son Dakika


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