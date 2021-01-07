Bodrum'da hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 CBD 73 plakalı hafif ticari araç, Bodrum-Milas kara yolu Kaynar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Metin Temizay'a (21) çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve ağır yaralanan Temizay, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulansıyla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.??????? Temizay'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan araç sürücüsü kazanın ardından gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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