Bodrum'da "Halikarnas Balıkçısı Seyir Terası" açıldı - Son Dakika

Bodrum ilçesinde, "Halikarnas Balıkçısı Seyir Terası" açıldı.

Cevat Şakir Kabaağaçlı anısına Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce Yokuşbaşı'nda hizmete sunulan seyir terasında, Kabaağaçlı'nın dünyanın çeşitli yerlerinden getirterek diktiği bitkiler, doğal taşlar ile Bodrum panoramasının izlenebileceği çift gözlü seyir dürbünü bulunuyor.

Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, seyir terasına gelenlerin bölgeyi görünce oldukça mutlu olacaklarını belirtti.

Bodrum'un, Kabaağaçlı'ya çok şey borçlu olduğunu vurgulayan Aras, şunları ifade etti:

"O'nun gibi bizler de Bodrum'un güzelliğine güzellik katmak istiyoruz. Bodrum'da yaşayan herkesin, her şeyden önce Bodrum'a olan duygu bağını güçlendirmek ve bu ortak duygunun hep birlikte birer parçası olma arzusundayız. Çünkü biliyoruz ki sevmeden, hayatımızdaki doldurulmaz yerinin farkına varmadan, bu kenti gelecek kuşaklara, güzelliklerini ve değerlerini koruyarak bırakmamız hiç de kolay değil."