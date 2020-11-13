Bodrum'da halk eğitim kursları Kovid-19 tedbirleriyle açılıyor - Son Dakika

Bodrum ilçesinde halk eğitim kurslarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde açılacağı bildirildi.

Bodrum'da iş gücünün ekonomiye kazandırılması amacıyla 2020-2021 eğitim-öğretim yılı kurs eğitimleri için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve Bodrum Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol imza törenine Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, İlçe Halk Eğitim Müdürü Yakup Batuhan Giraz, Belediye Başkan Yardımcıları Emel Çakaloğlu, Tayfun Yılmaz ve Önder Batmaz katıldı.

Giraz, yaptığı açıklamada, özellikle Ortakent'te engelli yetişkin bireylere verilen meslek kurslarının kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Ahmet Aras da Bodrum'da yaşam boyu öğrenim ve yetişkin eğitimlerine büyük önem verdiklerini kaydetti.

Kurslar seramik, resim, el sanatları, müzik, halk oyunları, fotoğrafçılık, aşçılık, yabancı dil gibi yaklaşık 20 branşta düzenlenecek. Bitez, Ortakent, Akyarlar, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Türkbükü, Mumcular, Kızılağaç, Yalıçiftlik kurs merkezleri ile Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek kursların, Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde yapılacağı belirtildi.

Kurslara katılmak isteyen vatandaşların, online kayıt için http://bodrumhalkegitim.meb.k12.tr adresine girerek başvurular sekmesinden müracaatını tamamlayabileceği ifade edildi.