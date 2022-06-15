Bodrum'da 'hanutçuluk' yapan 10 işletmeye 3 gün süreyle kapatma cezası - Son Dakika
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Bodrum'da 'hanutçuluk' yapan 10 işletmeye 3 gün süreyle kapatma cezası

15.06.2022 19:30
Bodrum'da 'hanutçuluk' yapan 10 işletmeye 3 gün süreyle kapatma cezası

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'hanutçuluk' yaptığı tespit edilen 10 işletmenin faaliyeti 3 gün süreyle durdurulurken, 9 işletme ve 11 pazarcı esnafına da ilk uyarının yapıldığı bildirildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'hanutçuluk' yaptığı tespit edilen 10 işletmenin faaliyeti 3 gün süreyle durdurulurken, 9 işletme ve 11 pazarcı esnafına da ilk uyarının yapıldığı bildirildi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da hanutçuluk yapanlara karşı Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi iş birliğinde, turizm sezonunun huzur ve güven ortamında geçirilebilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda sezon başında bilgilendirilen işletmelerden bazıları, yasaklara uymayarak hanutçuluk yaptıkları gerekçesiyle kapatıldı. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler ve vatandaşlardan gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda, Gümbet Mahallesi'nde 10 ayrı işletme 3'er gün süreyle kapatıldı. Daha önce hanutçuluk yaptıkları gerekçesiyle uyarıldığı belirtilen söz konusu işletmelerin; İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 40'ıncı maddesine göre geçici olarak kapatıldığı belirtildi.Öte yandan, Bodrum ilçe merkezindeki çarşıda bulunan 9 işletme ile Bodrum Kapalı Pazar Yeri'nde kurulan giyim pazarındaki 11 pazarcı esnafına da hanutçuluk yaptıkları gerekçesiyle ilk uyarının yapıldığı bildirildi.


Bodrum'da 'hanutçuluk' yapan 10 işletmeye 3 gün süreyle kapatma cezası
Bodrum'da 'hanutçuluk' yapan 10 işletmeye 3 gün süreyle kapatma cezası
Bodrum'da 'hanutçuluk' yapan 10 işletmeye 3 gün süreyle kapatma cezası
Bodrum'da 'hanutçuluk' yapan 10 işletmeye 3 gün süreyle kapatma cezası
Bodrum'da 'hanutçuluk' yapan 10 işletmeye 3 gün süreyle kapatma cezası
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Kaynak: DHA

Türkiye, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da 'hanutçuluk' yapan 10 işletmeye 3 gün süreyle kapatma cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da 'hanutçuluk' yapan 10 işletmeye 3 gün süreyle kapatma cezası - Son Dakika
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