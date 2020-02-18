Bodrum'da hasadı yapılan mandalinalar kurutulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bodrum'da hasadı yapılan mandalinalar kurutulacak - Son Dakika

Bodrum'da hasadı yapılan mandalinalar kurutulacak

7 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, belediyeye ait narenciye bahçesinde mandalina hasadı yapıldı.

Bodrum'da hasadı yapılan mandalinalar kurutulacak, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, belediyeye ait narenciye bahçesinde mandalina hasadı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bitez'de geçen yıl temizlenerek budaması, ilaçlaması yapılan ve sulama kanalları açılan mandalina bahçesinde yetişen ürünler, belediyenin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince toplanarak kasalara konuldu.

Hasadı yapılan 1 ton mandalinanın kurutulmasını sağlamak için Muğla Büyükşehir Belediyesine ait Karaçulha Toptancı Hali içindeki meyve sebze kurutma tesisine ulaştırıldı.

Kurutulmuş mandalinalar paketlendikten sonra belediyeyi ziyaret eden vatandaşlara ikram edilecek.

İlçe genelinde belediyeye ait mandalina bahçelerinin bakım ve düzenleme çalışmaları ise devam ediyor.

Bodrum, Bitez, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bodrum'da demirleyen süper lüks yata 1 milyon 300 bin liralık yakıt ikmali yapıldı
İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti Son dakika: Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verildi Manisa'daki deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama: Yavaş depremler devam ediyor

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:11:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum'da hasadı yapılan mandalinalar kurutulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]