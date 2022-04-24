BODRUM'DA HAVALAR ISINDI, SAHİLLER DOLDU - Son Dakika
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BODRUM'DA HAVALAR ISINDI, SAHİLLER DOLDU

24.04.2022 21:15

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler denize girdi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler denize girdi. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, kimileri ise plajda kitap okudu.

Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden biri olan Bodrum'da hava sıcaklığı gün içerisine 30 dereceye ulaştı. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası Plajı'nda bazı yerli ve yabancı turistler denize girerken, bazıları şezlongda güneşlendi ve kitap okudu. Bunun yanı sıra Gümbet, Bitez ve Ortakent Mahallerinde vatandaşlar güzel havayı fırsat bilip yürüyüş yaptı. Hava sıcaklığının hafta başından itibaren aynı seyirde devam edeceği öğrenildi.

BODRUM'DA HAVALAR ISINDI, SAHİLLER DOLDU
BODRUM'DA HAVALAR ISINDI, SAHİLLER DOLDU
BODRUM'DA HAVALAR ISINDI, SAHİLLER DOLDU
BODRUM'DA HAVALAR ISINDI, SAHİLLER DOLDU

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Kaynak: DHA

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