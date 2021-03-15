Bodrum'da hayatını kaybeden yazar Erol Toy, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bodrum'da hayatını kaybeden yazar Erol Toy, son yolculuğuna uğurlandı

15.03.2021 16:19
Bodrum'da hayatını kaybeden yazar Erol Toy, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan öykü, roman, deneme ve eleştiri yazarı Erol Toy (85) hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan öykü, roman, deneme ve eleştiri yazarı Erol Toy (85) hayatını kaybetti. Yazarın vefatını, kızı Ayşe Toy sosyal medya hesabından duyurdu. Toy, Gündoğan Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Öykü, roman, deneme ve eleştiri yazarı Erol Toy, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle dün yaşadığı Bodrum'da hayatını kaybetti. Kızı Ayşe Toy, babasının ölümünü sosyal medya hesabından yaptığı, "Canım babam, yazar Erol Toy, uzun bir hastalığının sonunda yanımızdan ayrıldı, acımız tarifsiz. Babacım, merak etme, ömrün boyunca kaleminle anlatmak ve korumak için mücadele ettiğin laik Cumhuriyet bize emanet artık. Fikirlerin ölümsüz, huzur içinde uyu" açıklamasıyla duyurdu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Uzun süredir hayatını Bodrum'da sürdüren, edebiyatımıza birçok değerli eser kazandırmış kıymetli yazar Erol Toy'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Erol Toy'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.Bugün öğlen Gündoğan Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine  Erol Toy'un ailesi yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Toy'un cenazesi Gündoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi.EROL TOY KİMDİR

Erol Toy, 1936 yılında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde doğdu. Ortaokul mezunu olan Toy, çocukluğundan itibaren çalıştı. Fırıncılık, bankacılık, vurgun yiyen süngercileri sigortalama gibi işlerde çalıştıktan sonra, İstanbul'a yerleşti. Bank-İş sendikasının kurucuları arasında yer aldı. Çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayımlanan Erol Toy, ilk öyküsünü 1952 yılında Çınar Dergisi'nde yayımladı. Yazarlar Kooperatifi (YAZKO) Yönetim Kurulu başkanlığı yapan Toy, romanlarında Türkiye'nin toplumsal, ekonomik ve politik sorunlarını işledi. Toplumcu, gerçekçi bir çizgide yürüyen Toy, ilk basımı 1974 yılında yapılan ve Vehbi Koç'un yaşam öyküsünün anlatıldığı iddia edilen 'İmparator' adlı romanıyla geniş okur kitlesine adını duyurdu. Öykü, roman, deneme ve eleştiri yazılarının dışında sahnelenmiş tiyatro oyunları da bulunan Erol Toy, '1962 Ali Naci Karacan' Üçüncülük Ödülü sahibidir.


Bodrum'da hayatını kaybeden yazar Erol Toy, son yolculuğuna uğurlandı
Bodrum'da hayatını kaybeden yazar Erol Toy, son yolculuğuna uğurlandı
Bodrum'da hayatını kaybeden yazar Erol Toy, son yolculuğuna uğurlandı

Ayşe Toy, Gündoğan, Bodrum, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da hayatını kaybeden yazar Erol Toy, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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