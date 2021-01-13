Bodrum'da hayırseverlerden eğitime destek - Son Dakika

Bodrum ilçesinde, hayırsever iş insanları tarafından 3 ayrı ilkokul binası yapılacak.

Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası kapsamında, Türkbükü Mahallesi'nde hayırsever Ali Engin Keçeli 8 derslikli ilkokul binası, Yeniköl Karaova Mahallesi'nde Erkan Şahin 4 derslikli ilkokul binası, Umunca Mahallesi'nde hayırsever Ögeday Akın tarafından merhum babası Ömer Akın adına 8 derslikli ilkokul binası yaptırılması için Muğla Valiliğinde protokol imzalandı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, hayırseverlere eğitime verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.

Hayırseverlerin katkısı ile Muğla'da çok güzel işler yapıldığını belirten Tavlı, "Yaptığınız bu yardımlarla geride hoş bir seda bırakıyor, geleceği inşa ediyorsunuz. Protokol kapsamında ilimize kazandırılacak eğitim yuvaları Muğla'ya hayırlı olsun." dedi.

Protokol imza törenine, hayırseverlerin yanı sıra Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz ve hayırseverlerin yakınları da katıldı.