Son Dakika Haberleri: Bodrum'da helikopterli trafik denetimi

Bodrum'da helikopterli trafik denetimi

11 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince, helikopter desteğiyle trafik denetimi yapıldı.

Bodrum'da helikopterli trafik denetimi, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince, helikopter desteğiyle trafik denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çok sayıda yerde uygulama noktası oluşturarak denetim yaptı.

Turizm merkezlerindeki ana güzergahlarda uygulamalar yapan jandarma ekipleri, Bodrum Turgutreis Akyarlar kara yolununu helikopterle izledi.

Helikopterden hatalı sollama yaptığı, emniyet kemeri takmadığı bildirilen araçlar, uygulama noktalarında durduruldu. Bu sürücülerden bazıları, yaptıkları hataların helikopterden tespit edildiğini öğrenince şaşırdı.

Sürücülere, emniyet kemeri takmaları ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmamaları gibi uyarılarda bulunuldu.

Denetimler kapsamında, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılan sürücülerden 3'üne cezai işlem uygulandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:49 Kaynak: AA
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