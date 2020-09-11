Bodrum'da hentbol şöleni

KADINLAR Hentbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi Bodrum'un ev sahipliğinde düzenlenen Halikarnassos Hentbol Turnuvası başladı.

Bodrum Belediyesi'nin destekleri ile Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda yapılan turnuvanın açılış maçında Yalıkavakspor, Muratpaşa Belediyespor'u 33-26 mağlup etti. Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Muratpaşa Bld Spor Başkanı Özcan Yılmaz, Yalıkavakspor Başkanı Mehmet Esen, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan ve İMEAK DTO Bodrum Şube Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç dostluk havasında geçen karşılaşmayı tribünden takip etti.