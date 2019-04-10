Bodrum'da Hırsızlık İddiası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, birden fazla ev ve iş yerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, F.B, A.H. ve M.A'yı kiraladıkları otomobilde yakaladı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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