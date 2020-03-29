Bodrum'da hortum - Son Dakika

Bodrum'da hortum
6 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde hortum meydana geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde hortum meydana geldi.
Bodrum'un Akyarlar Koyu'na 1 mil uzaklıkta denizde hortum çıktı. Sabah saatlerinde yağan yağmurun ardından deniz ortasında bir hortum oluştu. Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülediği hortum, Bodrum- Kos arasında bir müddet görüldükten sonra kayboldu. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 01:11 Kaynak: İHA
Son Dakika Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti