Bodrum'da hortum - Son Dakika
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Bodrum'da hortum

12 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde hortum meydana geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde hortum meydana geldi.

Bodrum'un Akyarlar Koyu'na 1 mil uzaklıkta denizde hortum çıktı. Sabah saatlerinde yağan yağmurun ardından deniz ortasında bir hortum oluştu. Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülediği hortum, Bodrum- Kos arasında bir müddet görüldükten sonra kayboldu.

(Eren Ayhan/İHA)

Bodrum'da hortum

Akyarlar, Bodrum, Muğla, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 01:35 Kaynak: İHA

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