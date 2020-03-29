Bodrum'da hortum - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde hortum meydana geldi.

Bodrum'un Akyarlar Koyu'na 1 mil uzaklıkta denizde hortum çıktı. Sabah saatlerinde yağan yağmurun ardından deniz ortasında bir hortum oluştu. Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülediği hortum, Bodrum- Kos arasında bir müddet görüldükten sonra kayboldu.

(Eren Ayhan/İHA)