Bodrum'da hortum - Son Dakika

Bodrum'da hortum
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde hortum meydana geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde hortum meydana geldi.
Bodrum'un Akyarlar Koyu'na 1 mil uzaklıkta denizde hortum çıktı. Sabah saatlerinde yağan yağmurun ardından deniz ortasında bir hortum oluştu. Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülediği hortum, Bodrum- Kos arasında bir müddet görüldükten sonra kayboldu.
(Eren Ayhan/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 01:35 Kaynak: İHA
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