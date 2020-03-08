Bodrum'da hükümlü annelerin çocuklarına destek için konser düzenlendi - Son Dakika
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Bodrum'da hükümlü annelerin çocuklarına destek için konser düzenlendi

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, farklı meslek guruplarındaki kadınlardan oluşan koro, hükümlü annelerin çocuklarının yararına konser verdi.

Bodrum'da hükümlü annelerin çocuklarına destek için konser düzenlendi, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, farklı meslek guruplarındaki kadınlardan oluşan koro, hükümlü annelerin çocuklarının yararına konser verdi.

Sanatçı Pınar Seli Soydaş öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında, Ayvalık Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin çocuklarına destek için etkinlik düzenledi.

"Ona Ses Ol" proje çerçevesinde ilçedeki bir eğlence mekanında sahne alan kadınlar, koro ve solo şarkılar seslendirdi. Aralarında psikolog, avukat, muhasebeci, emlak danışmanı, mühendis ile ev hanımı gibi 24 kişiden oluşan koro, izleyenlerin beğenisini topladı.

Soydaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konserin gelirinin Ayvalık Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin çocuklarının oyun odası için kullanılacağını söyledi.

Koronun üç yıl önce kurulduğunu belirten Soydaş, "Kadınlar olarak yola çıktık. Bir de babamız var. Bu akşamki konser için üç aydır çalışıyoruz. Ayvalık'ı ziyaret edip orada çocukları görüp onlara sarılacağız. Bundan önce de şehit çocukları, zihinsel engelli çocuklar ve huzurevi için dört sosyal sorumluluk projemiz oldu." diye konuştu.

Korist Arzu Türkdoğan da kendisinin de anne olduğunu ve her çocuğun aynı şansa sahip olmadığını dile getirdi.

Ayvalık, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:56 Kaynak: AA
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