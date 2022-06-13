Bodrum'da hükümlünün yakalanmasına engel oldukları iddiasıyla 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bodrum'da hükümlünün yakalanmasına engel oldukları iddiasıyla 9 kişi tutuklandı

13.06.2022 19:56
Bodrum'da hükümlünün yakalanmasına engel oldukları iddiasıyla 9 kişi tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hükümlüyü yakalamak isteyen polis ekiplerine engel oldukları iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hükümlüyü yakalamak isteyen polis ekiplerine engel oldukları iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı.

Gümbet Mahallesi'nde bir işletmede müzik denetimi yapan polis ekipleri, kontrollerde işletme sahiplerinden Y.T'nin 5 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.

Ekiplerin hükümlüyü gözaltına almasına yakınları ve işletme çalışanları engel oldu. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından polis ekiplerince Y.T. ile 9 kişi gözaltına alındı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen 9 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
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Bar işletmecisi ile polisten kaçırmaya çalışan 9 kişiye gözaltı (2) Bar işletmecisi ile polisten kaçırmaya çalışan 9 kişiye gözaltı (2) Milas'ta denizden çıkanlar şaşırttı Milas'ta denizden çıkanlar şaşırttı
Kaynak: AA

Bodrum, Gümbet, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da hükümlünün yakalanmasına engel oldukları iddiasıyla 9 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da hükümlünün yakalanmasına engel oldukları iddiasıyla 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
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