Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

28.04.2022 13:21
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattındaki patlama nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattındaki patlama nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Patlaktan çıkan tazyikli su, asfaltı yarıp metrelerce havaya fışkırdı. Bölgede bulunan 2 işletmeyi su bastı.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, suyu keserek onarım çalışmasına başladı.

Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, daha önce de aynı yerde patlamaların olduğunu belirterek, sorunun çözülmesini istedi.

Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

YORUMLAR
500
Bodrum'da isale hattı yine patladı, bazı iş yerlerini su bastı Bodrum'da isale hattı yine patladı, bazı iş yerlerini su bastı Bodrum'da ahır ve odunlukta çıkan yangın söndürüldü Bodrum'da ahır ve odunlukta çıkan yangın söndürüldü

Patlama, Bodrum, Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı - Son Dakika


Son Dakika
14:25 Bahçesindeki çalıları yakmak isteyen adam, yanlışlıkla kendi evini yakıp kül etti!
14:17 Erdoğan'dan önemli görüşme! Putin, Rus pilotun takas süreci için teşekkür etti
14:16 DEVA'nın seçim kararını "çok zekice bulan" MHP lideri Bahçeli'den "kavga edeceğim" diyen CHP Lideri'ne yanıt: Bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var
14:11 Manisa'da sezonun ilk kirazı kilosu 700 TL'den alıcı buldu!
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
13:59 Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon olacak! Biletleri ise karaborsada 30 bin liraya satılıyor
13:58 Nisa bebeği sokağa terk eden anne mahkemede konuştu: Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı
13:50 Şarkıcı Yeliz'den Gülşen'in kıyafetini ağır bir dille eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Bu hadsizce bir söylem
13:29 3 üniversite bitirmesine rağmen, çobanlık yapıyor: Hakkımızı kim yiyorsa helal etmiyorum
13:11 Podolski Almanya'da restoran zinciri kurmuştu! Yaptığı zam ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 14:32:25. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement