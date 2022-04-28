Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattındaki patlama nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Patlaktan çıkan tazyikli su, asfaltı yarıp metrelerce havaya fışkırdı. Bölgede bulunan 2 işletmeyi su bastı.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, suyu keserek onarım çalışmasına başladı.

Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, daha önce de aynı yerde patlamaların olduğunu belirterek, sorunun çözülmesini istedi.