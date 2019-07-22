Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattında meydana gelen patlama sonucu, bir ev ve iş yerini su bastı.Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'ndeki içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.Patlamanın şiddetiyle hattın üzerinde bulunan çiçekçide maddi hasar oluşurken, işletmenin bulunduğu alanda yaklaşık 1,5 metrelik çukur meydana geldi. Patlamanın ardından göle dönen kara yolu trafiğe kapanırken, bölgede araç kuyruğu oluştu.Bölgeden taşan tazyikli su ise bir ev ve iş yerine doldu.Polis ve belediye ekipleri, patlamanın olduğu alanda güvenlik tedbiri alırken, iş makinelerince bölgede temizlik ve onarım çalışması başlatıldı.Su baskını yaşanan marketin sahibi Köksal Altay, bölgede iki yılda birçok kez hatta patlağın oluştuğunu, bu konuda yetkililerin tedbir alması gerektiğini ifade etti.Patlamanın hemen ardından yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.