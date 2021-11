Bodrum'da ihale kavgasında 4 tutuklama - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, eski otogarda kafe ihalesi nedeniyle çıkan ve 1'i ağır 4 kişinin tabancayla yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 4 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartı olmak üzere serbest bırakıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çarşı Mahallesi'ndeki Bodrum eski otogardaki Remzi Ergün'ün işlettiği kafeteryanın kira süresinin sona ermesiyle yeniden ihale açtı. İhaleyi, Hasan Kutlutürk (32) kazandı. İddiaya göre, 1 Kasım saat 17.30 sıralarında ihale sürecinin sona ermesinin ardından Remzi Ergün'ün kafeteryayı tahliye etmemesi üzerine taraflar arasında husumet çıktı. İhaleyi kazanan Hasan Kutlutürk, dün akşam saat 17.30 sıralarında yanında Vedat C. (45), Sedat Cantürk (52) ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle birlikte kafeteryaya gelerek Remzi Ergün'den iş yerini boşaltmasını istedi. Bunun üzerine taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Remzi Ergün, tabancayla 3 kişinin üzerine ateş açtı. Bu sırada karşı gruptan bir kişi de üzerine atıldığı Remzi Ergün'ün elindeki tabancayı alıp ateş etti.

Silahlı kavganın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda Vedat C. karnından ve bacağından, Sedat Cantürk, Hasan Kutlutürk ve Remzi Ergün bacağından yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Vedat C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Silahlı kavga ile ilgili polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 9 şüpheli gözaltına alındı.4 TUTUKLAMAPolis ekiplerince gözaltına alınan Gülşad E., Zınar C. ve Şehmus C. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.Savaş C. savcılıktaki işlemlerinim ardından serbest bırakılırken, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Remzi Ergün, Hasan Kutlutürk, Sedat Cantürk ve Ömer Behrur, 'ihaleye fesat karıştırma ve kasten yaralama' suçlarından tutuklandı. Mehmet C. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.- Muğla