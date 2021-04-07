Bodrum ilçesinde, Ramazan ayı öncesinde dar gelirli ailelere gıda yardımı yapılıyor.
Çırkan Mahalle Muhtarı Coşkun Ünlü, yaptığı açıklamada, Ramazan ayı öncesi mahallede 2 bin 500 aileye gıda kolisi aldıklarını bildirdi.
Kolilerin dağıtımlarının devam ettiğini belirten Ünlü, "Bu kolileri vatandaşlara dağıtmaya başladık. En kısa sürede dağıtımını tamamlamayı hedefliyoruz. Yapılan yardımlar aileleri oldukça memnun ediyor. Bizde mutlu oluyoruz." dedi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı - Son Dakika