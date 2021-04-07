Bodrum'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı - Son Dakika

Bodrum'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Bodrum ilçesinde, Ramazan ayı öncesinde dar gelirli ailelere gıda yardımı yapılıyor.

Bodrum ilçesinde, Ramazan ayı öncesinde dar gelirli ailelere gıda yardımı yapılıyor. Çırkan Mahalle Muhtarı Coşkun Ünlü, yaptığı açıklamada, Ramazan ayı öncesi mahallede 2 bin 500 aileye gıda kolisi aldıklarını bildirdi. Kolilerin dağıtımlarının devam ettiğini belirten Ünlü, "Bu kolileri vatandaşlara dağıtmaya başladık. En kısa sürede dağıtımını tamamlamayı hedefliyoruz. Yapılan yardımlar aileleri oldukça memnun ediyor. Bizde mutlu oluyoruz." dedi.

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