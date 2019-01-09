Bodrum'da İki Domuz İlçe Merkezine İndi
2 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan iki domuz ilçe merkezine indi.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, aç kalan iki domuz ilçe merkezine indi.
Torba Mahallesi'ndeki bahçeye yiyecek bulmak için inen iki domuzu fark eden bir köpek, hayvanları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.
Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeğin uzun süre havlayarak domuzları uzaklaştırmaya çalıştığı ama domuzlardan birinin köpeğe doğru hamle yaptığı yer alıyor. Domuzun üzerine gelmesiyle birkaç metre uzaklaşan köpek, tekrar havlayıp domuzları uzaklaştırmaya çalışıyor. Bir süre sonra domuzlar bölgeden ayrılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:26 Kaynak: AA
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