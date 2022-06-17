Bodrum'da iki duvar arasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da iki duvar arasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

17.06.2022 22:42

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki duvarın arasına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekibince çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki duvarın arasına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekibince çıkarıldı.

Eskiçeşme Mahallesi Sadi Irmak Caddesi'nde kedi yavrusunun bir sitenin bahçesinde iki duvar arasında sıkıştığı ihbarını alan Bodrum İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri bölgeye gitti.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla çıkardıkları kedi yavrusunu yaşam alanına bıraktı.

Kurtarma anları ekiplerce cep telefonuyla kaydedildi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Bodrum, Muğla, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da iki duvar arasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da iki duvar arasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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