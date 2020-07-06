Bodrum'da iki kişiyi öldürdüğünü itiraf eden cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Bodrum'da iki kişiyi öldürdüğünü itiraf eden cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi Muğla'nın Bodrum ilçesinde, balık çiftliğinde çalışan Hasan Yanık ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26), kafalarından vurarak öldüren ve börek yerken yakalanan M.V.A. sorgusunda cinayetleri itiraf etti.

Bodrum'da iki kişiyi öldürdüğünü itiraf eden cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 1086 yeni vaka tespit edildi Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu! Sergen Yalçın'dan sürpriz tercih Serinlemek için denize giren polis memuru boğuldu MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, balık çiftliğinde çalışan Hasan Yanık ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26), kafalarından vurarak öldüren ve börek yerken yakalanan M.V.A. sorgusunda cinayetleri itiraf etti. Cinayet zanlısı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir su ürünleri işletmesinde geçtiğimiz Cuma günü sabaha karşı 26 yaşındaki Hamdi Ekim Serdaroğlu ile 39 yaşındaki Hasan Yanık'ı silahla öldürerek kayıplara karışan M.V.A. isimli katil zanlısı, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yokuşbaşı Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı. Emniyet Müdürlüğü karşısında börek yerken yakayı ele veren zanlının tanınmamak için bıyıklarını kestiği ve yanında olayda kullandığı düşünülen silahla yakalanmıştı. M.V.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Adliyeye sevk edildi Gözaltına alınan cinayet zanlısı Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen cinayet zanlısı M.V.A., basın mensuplarının "Cinayeti neden işlediniz" sorusuna cevap vermedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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