Bodrum'da iki meydan bir cadde proje yarışması - Son Dakika

Bodrum'da iki meydan bir cadde proje yarışması

26.03.2021 00:57
Bodrum'da iki meydan bir cadde proje yarışması, System.String[]

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen, Bodrum'da İki Meydan Bir Cadde Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Yarışması'nın basın toplantısı Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen, Bodrum'da İki Meydan Bir Cadde Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Yarışması'nın basın toplantısı Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Basın toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Etüd ve Proje Müdürü Özgür Şahin, Planlama ve Proje Müdürü Bülent Bardak, mimarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Yarışmanın proje konusu hakkında bilgi veren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, " Proje yarışmasına konu olan alan, Bodrum kent merkezinde çarşıdan başlayıp Türkkuyusu Caddesi'ni ve Türkkuyusu Cami Meydanı'nı kapsayan alandan oluşuyor. Geçmişte pazaryeri, şehirlerarası otobüs terminali gibi farklı kullanımları olan ve şu an Belediye Ticaret ve Kültür Merkezi'nin bulunduğu alan, bu alana hizmet eden Cevat Şakir Caddesi ve üzerinde bulunan Askerlik Şubesi, PTT, İş Bankası yapıları, Bodrum Belediye binasını da dahil edecek şekilde Türkkuyusu Caddesi ve iki kenarını oluşturan yapılar, bu caddenin ulaştığı ve çocuk park alanının bulunduğu cami meydan, meydanın tamamlayıcısı olan yapılar ve meydanda yer alan cami, çeşme ve sarnıç yarışma alanı içerisinde yer alıyor" dedi.

Bodrum'un kalbine dokunuş

Yarışma alanının Bodrum'un kalbi olarak tanımlanabileceği bir alan olduğunu belirten Başkan Aras, "Projeye konu olan alan kentsel sit alanı ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı konumunda. Alan sınırları içinde tescilli birçok sivil mimarlık eseri de bulunuyor. Bu bağlamda yarışma konusu, tarihi çevre ve dokunun korunarak ele alınmasını gerektirmekle birlikte yeniliklere açık bir fikir yarışması.

Kış aylarında küçük bir kent, yaz aylarında ise Bodrum'u sevenlerin akın ettiği neredeyse milyon nüfuslu bir ortama dönüşen yarımadanın kullandığı Bodrum kent merkezinin daha verimli ve anlamlı yenilenmeye ihtiyacı var. Bu yarışmanın temel amacı kentin bu gereksinimine ışık tutacak önerileri gençlerin düşünmesi. Belirlenen kent parçası için tasarlanacak kentsel düzenleme projesinde aranan ilk nitelik bu alandaki tarihi ve kültürel mirası koruyarak fiziksel sorunlara çözüm üretiyor olması. Ayrıca bununla birlikte sınırların dışına olumlu etki yapacak tüm kent merkezine ve kent yaşamına katkıda bulunacak olması aranan diğer önemli nitelikleri arasında" diye konuştu.

Başkan Aras; "Gençlerimizin söz sahibi olmalarını önemsiyoruz"

Bodrum'un seçilmiş yerel yöneticileri olarak, şehri yaşayanları ile birlikte yönettiklerini söyleyen Başkan Aras, "Gençlerimiz başta olmak üzere halkımızın etkin olarak yerel yönetime katılması için çaba harcıyoruz. Yönetime geldiğimiz ilk günden bu yana attığımız her adımda birlikte çözüm üretme anlayışımızı etkin kılmaya çalıştık ve daha yaşanabilir bir Bodrum'u tasarlama konusunda ortak aklı rehber edindik. Üniversite öğrencileri ile beraber, yeni fikirlere yol açma prensibi ile uygulamaya aldığımız "Bodrum'un Kalbine Dokunuş" öğrenci yarışması, bu anlayışımızın ve çabamızın sonucu oluşturulmuştur.

Amacımız Türkiye'de var olan 100'ü aşkın Mimarlık, Kentsel Tasarım, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin Dönem Projesi olarak gündemlerine girmek ve Bodrum'un geleceği konusunda tasarım düşüncelerinin üretilmesini sağlamaktır. İstek; beklenti ve görüşlerin özgürce anlatımına olanak sağlamak, Bodrum'dan başlayarak birçok kentimizde yer alabilecek "Fikir Projeleri" sunum ve yarışmalarını özendirmektir. Gençlerimizin söz sahibi olmalarını önemsiyoruz. Öncü olduğumuz için gururluyuz" dedi.

Proje yarışması tanıtım filminin izlenmesinin ardından Başkan Ahmet Aras basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. - MUĞLA

Özgür Şahin, Ahmet Aras, Türkiye, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da iki meydan bir cadde proje yarışması - Son Dakika


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