Bodrum'da iki otelde sahte içki ele geçirildi
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki otelde sahte bandrollü 5 bin 250 şişe içki ele geçirildi.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:58 Kaynak: AA
'nın Bodrum
ilçesinde, iki otelde sahte bandrollü 5 bin 250 şişe içki ele geçirildi.
Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından, tatil merkezlerinde sahte ve kaçak içki satışı yapılan iş yerleri ve otellere yönelik denetim ve operasyonlar sürdürülüyor.
İhbar üzerine Yalıkavak ve Gümbet Mahallesindeki iki otele operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada, sahte bandrollü ve sahte olduğu değerlendirilen 5 bin 250 şişe içki ele geçirildi.
Olayla ilgili her iki otelin de işletme sahibi olduğu belirtilen U.K. gözaltına aldı.
Solucan gübresi üretimi yapan kadın girimci ayda 3 bin lira kazanıyor
Fethiye'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: AK Parti'de kopuşlar başladı
İzmir'de fayton dönemi resmen kapandı