Bodrum'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Bodrum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Arif Kaan Alkaç'ın kullandığı 06 BOR 832 plakalı otomobil, Dereköy Kavşağı'nda Mebruke Müge Atabek yönetimindeki 34 ZG 4309 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Atabek'in kullandığı otomobil devrildi.
Kazada sürücüler ile Atabek'in aracında bulunan Halim Nüzhet Atabek yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza yapan otomobillerde büyük çapta hasar oluştuğu gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 10:30 - Kaynak: AA
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