Son Dakika Haberleri: Bodrum'da İki Yerde Duvar Çöktü, 4 Otomobil Hasar Gördü

Bodrum'da İki Yerde Duvar Çöktü, 4 Otomobil Hasar Gördü

31 dakika önce

BODRUM'da, 100 yılı aşkın tarihe sahip, tescilli bir evin duvarı yıkıldı.

Bodrum'da İki Yerde Duvar Çöktü, 4 Otomobil Hasar Gördü, System.String[]
BODRUM'da, 100 yılı aşkın tarihe sahip, tescilli bir evin duvarı yıkıldı. Park halindeki otomobilin üstüne devrilen duvar, maddi hasara yol açtı. Ayrıca bir sitenin istinat duvarının çökmesiyle 3 araçta da hasar oluştu. Yeniköy Mahallesi Turgutreis Caddesi ile Kelerlik Sokak'ın köşesindeki kullanılmayan tescilli evin duvarı, dünden beri devam eden şiddetli yağmurun da etkisiyle bugün saat 10.30 sıralarında çöktü. Duvarın üzerine devrildiği park halindeki 48 VD 784 plakalı otomobilde maddi hasar meydana geldi. Evin duvarına önceden kırmızı boyayla yazıldığı görülen 'Yıkılma tehlikesi var' ve 'Park etme, yaklaşma' yazıları ise dikkat çekti. Bölgeye sevk edilen polis, itfaiye ve Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bu arada, bugün saat 05.30 sıralarında, Yakaköy Mahallesi Çilek Sokak'ta da bir sitenin istinat duvarı çöktü. Duvar altında kalan 3 otomobilde hasar oluştu. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:43 Kaynak: DHA

Turgutreis, Yeniköy Mahallesi, Güncel
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