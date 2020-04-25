Bodrum'da ilçe merkezine inen yaban domuzlarına gıda önlemi - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaban domuzlarının ilçeye inmemesi için kırsal alanlara yiyecek bırakılıyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri yaptığı ortak çalışmayla, pazar yerlerinden toplanan gıda atıklarını yaban domuzlarının geçiş güzergahlarına yerleştiriyor.

Domuzların mahalle aralarına inmemeleri için Çırkan, Konacık ve Cumhuriyet mahallelerinin kırsalına yerleştirilen yemliklerin dışında, domuzların sıklıkla görüldüğü bazı bölgelere haftanın belirli günlerinde gıda atıkları bırakılıyor. Kırsal alana bırakılan sebze artıklarına domuz sürülerinin ilgi gösterdiği görülüyor.

Bu çalışmayla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ve sessizliğin hakim olduğu Bodrum sokaklarına, domuzların inmemesi amaçlanıyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ilçe merkezindeki bir evin bahçesi ile bir alışveriş merkezi civarına inen domuzlar yiyecek ararken kameralara da yansımıştı.