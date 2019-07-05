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Bodrum'da ilginç kaza

1 saat önce

Bodrum'da park halindeki minibüs, bir anda hareket ederek limanda günlük tura çıkmaya hazırlanan tekneye çarpıp rıhtımda asılı kaldı.

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Bodrum'da park halindeki minibüs, bir anda hareket ederek limanda günlük tura çıkmaya hazırlanan tekneye çarpıp rıhtımda asılı kaldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken turistler ise gördükleri manzara karşısında baka kaldı.

Kaza, Bodrum Belediye Meydanı'nda yaşandı. Bodrum Belediyesi personeli Sinan A., belediyeye ait 48 V 0442 plakalı minibüsü meydana park etti. Minibüs, bir süre sonra geri geri gitmeye başladı. Arka kısmı rıhtımdan denize giden araç, limanda bağlı bulunan "Akvaryum 2 adlı" günlük tur teknesinin sağ arka kısmına çarpı. O esnada teknenin sağ arka kısmında bulunan bir genç kız, bir anlık refleksle uzaklaşarak yara almaktan kurtulurken minibüs rıhtımda asılı kaldı.

Olayda günlük tura çıkmaya hazırlanan teknedekiler panik yaşadı. Meydandan geçen yerli ve yabancı turistler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Pek çok turist, minibüsü cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı. Minibüsün etrafı güvenlik şeridi ile kapatıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından minibüs vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı. Minibüsün, teknik bir arızadan kaynaklı geri geri gitmeye başladığı ifade edildi.

Sağ arka kısmında küçük çaplı hasar oluşan tekne ise günlük turuna devam etti. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:21 Kaynak: İHA
bodrum, 3. Sayfa
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