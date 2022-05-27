Bodrum'da imara aykırı yapılar yıkılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımları devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince başlatılan inceleme kapsamında, Güvercinlik Mahallesi'ndeki bir taşınmaz üzerine kaçak ve ruhsatsız yapıldığı tespit edilen üç katlı bina, gerekli yasal süreç tamamlandıktan sonra önceki gün tahliye edildi.

Sabah saatlerinde iş makineleri ile başlayan yıkım nedeniyle jandarma ve zabıta ekipleri de güvenlik amacıyla bölgede hazır bekletildi. Yıkımın birkaç gün sürmesi bekleniyor.

Öte yandan yaklaşık 3 yılda 700'e yakın kaçak yapının yıkıldığı, 2 bin 482 yapıda mühürleme işlemi uygulandığı ve 570 yapının da yıkım programına alındığı öğrenildi.