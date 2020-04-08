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Bodrum'da "İmkanı olan koysun ihtiyacı olan alsın" uygulaması
6 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süpermarketin önüne yerleştirilen yardım dolabına ihtiyaç sahipleri için yiyecek ve içecek bırakılıyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süpermarketin önüne yerleştirilen yardım dolabına ihtiyaç sahipleri için yiyecek ve içecek bırakılıyor.
İlçede düzenlenen dayanışma kampanyası çerçevesinde, "İmkanı olan koysun ihtiyacı olan alsın" uygulaması başlatıldı.
Konacık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir süpermarketin yetkilisi ile bağışçı bazı vatandaşlarca konulan dolaba, kuru gıdalar başta olmak üzere çok sayıda ürün yerleştirildi.
Yardımsever vatandaşların da destek verdiği kampanyadan, ihtiyaç sahiplerinin yararlanmaya başladığı gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 08:30 Kaynak: AA
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