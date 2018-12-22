Bodrum'da İnşaat Çöktü: 1'i Ağır 5 İşçi Yaralı
2 saat önce
Bodrum'da inşaat çöktü: 1'i ağır 5 işçi yaralıMUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir inşaat çöktü, 5 kişi göçük altında kaldı.
Bodrum
'da inşaat çöktü: 1'i ağır 5 işçi yaralı
MUĞLA - Muğla
'nın Bodrum ilçesinde bir inşaat çöktü, 5 kişi göçük altında kaldı. Beton molozların altından çıkarılan 5 işçiden 1'inin durumunu ağır olduğu öğrenildi.
Eski Çeşme
Mahallesi Adnan Toker sokağında bulunan bir inşaat çöktü. İnşaat işçilerinin çalıştığı esnada meydana gelen göçükte 5 işçi moloz yığınlarının altında kaldı. Büyük bir gürültü ile çöken inşaatı gören vatandaşlar 122 ekiplerine ve itfaiyeye haber verdi. İçeride 5 kişinin çığlıkları üzerine Muğla 911 arama kurtarma ekipleri, itfaiye ekipleri yıkılan binaya girerek yaralıları kurtarmak için büyük bir çaba sarf etti. Polis
ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Beton yığınlarının arasından çıkarılan 5 işçi hazır bekleyen ambulanslarla ilçede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. İnşaatın çökmeye devam etmesi nedeniyle vatandaşlar çevreden uzaklaştırıldı. İnşaat işçilerinden 1'inin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Muğla 911 arama kurtarma dernek başkanı Cenk Ayata, içeriden 5 kişinin kurtarıldığını belirterek 1 kişinin durumunun ağır olduğunu ifade etti. Ayata, "Molozların arasında 5 kişinin olduğunu tespit ettik ve kurtarma çalışması başlattık. İçlerinden 1 kişinin ağır olduğunu tahmin ediyoruz. Tüm işçiler dışarıya çıkarıldı ve İtfaiye
ekipleriyle beraber yaralı olan işçiler kurtarıldı" dedi.
İnşaat işçisi Mehmet Yeşilöz
ise bir anda gürültü geldiğini ve arkadaşlarının göçük altında kaldığını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:00 Kaynak: İHA
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