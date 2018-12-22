Son Dakika Haberleri: Bodrum'da İnşaat Çöktü 5 İşçi Yaralandı

Bodrum'da İnşaat Çöktü 5 İşçi Yaralandı

2 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir inşaat çöktü, 5 kişi göçük altında kaldı.

Bodrum'da İnşaat Çöktü 5 İşçi Yaralandı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir inşaat çöktü, 5 kişi göçük altında kaldı. Beton molozların altından çıkarılan 5 işçiden 1'inin durumunu ağır olduğu öğrenildi. Eski Çeşme Mahallesi Adnan Toker sokağında bulunan bir inşaatta çöktü. İnşaat işçilerinin çalıştığı esnada meydana gelen göçükte 5 işçi moloz yığınlarının altında kaldı. Büyük bir gürültü ile çöken inşaatı gören vatandaşlar 122 ekiplerine ve itfaiyeye haber verdi. İçeride 5 kişinin bağırtısı üzerine Muğla 911 arama kurtarma ekipleri, itfaiye ekipleri yıkılan binaya girerek yaralıları kurtarmak için büyük bir çaba sarf etti. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Beton yığınlarının arasından çıkarılan 5 işçi hazır bekleyen ambulanslarla ilçede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. İnşaatın çökmeye devam etmesi nedeniyle vatandaşlar çevreden uzaklaştırıldı. İnşaat işçilerinden 1'inin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Muğla 911 arama kurtarma dernek başkanı Cenk Ayata içerden 5 kişiyi sağ salim kurtarıldığını belirterek 1 kişinin durumunun ağır olduğunu ifade etti. Ayata molozların arasından 5 kişinin olduğunu tespit etti ve kurtarma çalışması başlattık. İçlerinden 1 kişinin ağır olduğunu tahmin ediyoruz. Tüm işçiler dışarıya çıkarıldı ve İtfaiye ekipleriyle beraber yaralı olan işçiler kurtarıldı" dedi. İnşaata işçi Mehmet Yeşilöz ise bir anda gürültü geldiğini ve arkadaşlarının göçük altında kaldığını belirti.

(Eren Ayhan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:56 Kaynak: İHA

Bodrum, İşçi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Muğla'da Sokakta Bulunan İguana Vatandaşları Tedirgin Etti Bodrum Sokaklarında Gezen Dev İguanayı Gören Vatandaşlar Şaşkına Döndü

Boşandığı Eşini ve Erkek Arkadaşını Öldüren Polis Memurunun İfadesi Ortaya Çıktı: Uygunsuz Yakaladım Cinnet Getiren Baba, Eşini ve 5 Aylık Bebeğini Boğazını Keserek Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 15:02:21. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'da İnşaat Çöktü 5 İşçi Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]