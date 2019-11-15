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Bodrum'da inşaattan düşerek ölen işçi Bünyan'da defnedildi
7 saat önce
Bodrum'da çalıştığı inşaata iskeleden düşerek 20 yaşında hayatını kaybeden Necati Eraslan'ın cenazesi Kayseri'nin Bünyan ilçesinde toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:08 Kaynak: AA
Bodrum'da çalıştığı inşaata iskeleden düşerek 20 yaşında hayatını kaybeden Necati Eraslan'ın cenazesi Kayseri'nin Bünyan ilçesinde toprağa verildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 12 Kasım'da çalıştığı inşaatta sıva yapmak için çıktığı iskeleden düşerek hayatını kaybeden Eraslan için Güllüce Mahallesi meydanında tören düzenlendi.
Eraslan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
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