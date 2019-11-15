Son Dakika Haberleri: Bodrum'da inşaattan düşerek ölen işçi Bünyan'da defnedildi
Son Dakika Güncel Bodrum'da inşaattan düşerek ölen işçi Bünyan'da defnedildi - Son Dakika

Bodrum'da inşaattan düşerek ölen işçi Bünyan'da defnedildi

7 saat önce

Bodrum'da çalıştığı inşaata iskeleden düşerek 20 yaşında hayatını kaybeden Necati Eraslan'ın cenazesi Kayseri'nin Bünyan ilçesinde toprağa verildi.

Bodrum'da inşaattan düşerek ölen işçi Bünyan'da defnedildi, System.String[]

Bodrum'da çalıştığı inşaata iskeleden düşerek 20 yaşında hayatını kaybeden Necati Eraslan'ın cenazesi Kayseri'nin Bünyan ilçesinde toprağa verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 12 Kasım'da çalıştığı inşaatta sıva yapmak için çıktığı iskeleden düşerek hayatını kaybeden Eraslan için Güllüce Mahallesi meydanında tören düzenlendi.

Eraslan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Kayseri, Bünyan, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dördüncü kez yakalandığı kanserden dolayı vefat eden Neslican Tay'ın heykeli dikildi
İzlanda futbolunun 1 numarası, Erdoğan ile maç sonunda ne konuştuğunu açıkladı! Erdoğan'ın Trump'a verdiği Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı kitabın içeriği ortaya çıktı Erdoğan'ın Trump'a verdiği kitapta Türkiye'nin terörle mücadelesi anlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 19:24:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'da inşaattan düşerek ölen işçi Bünyan'da defnedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]