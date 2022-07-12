Bodrum'da iş insanı Ünal Pala ve eşinin öldüğü sürat teknesi kazasında küçük kızları 150 metre yüzerek kurtulmuş - Son Dakika
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Bodrum'da iş insanı Ünal Pala ve eşinin öldüğü sürat teknesi kazasında küçük kızları 150 metre yüzerek kurtulmuş

12.07.2022 15:35

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu babası iş insanı Ünal Pala ve annesi Evrim Pala'nın hayatını kaybettiği kazadan 12 yaşındaki Mina Pala'nın 150 metre yüzerek yaralı kurtulduğu ortaya çıktı. Dümenin bulunduğu camlı bölmeye başlarını çarparak can veren Pala çiftinin cansız bedenleriyse Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın, Pala çiftinin kızlarıyla sürat teknesiyle açıkta demirli yatlarına dönerken meydana geldiği belirlendi. Olay, dün saat 22.00 sıralarında Torba Mahallesi Kaynar mevkiinde oteller bölgesinde meydana geldi. İnşaat ve akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren holdingin yönetim kurulu başkanı olanı Ankaralı iş insanı Ünal Pala'nın kullandığı, içinde eşi Evrim Pala ve çocukları Mina Pala'nın da bulunduğu sürat teknesi, Kaynar mevki açıklarında kayalıklara çarptı.

İş insanı ve eşinin öldüğü kazada 12 yaşındaki yaşındaki kız çocuğu 150 metre yüzerek kurtulmuş

Çarpmanın etkisiyle savrulan teknede Pala çifti ağır yaralanırken, Mina ise savrularak denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla Mina sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ünal ve Evrim Pala çiftinin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Yetkililer, Pala çiftinin kayalıklara çarpmanın şiddetiyle dümenin bulunduğu camlı bölmeye başlarını vurmaları sonucu öldükleri üzerinde duruyor.

İş insanı ve eşinin öldüğü kazada 12 yaşındaki yaşındaki kız çocuğu 150 metre yüzerek kurtulmuş

12 YAŞINDAKİ MİNA'NIN DURUMU İYİ

Kazada yaralanan Mina Pala ise ilk müdahalenin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Mina Pala, tedavisinin ardından taburcu edildi. Savcının incelemesinin ardından Pala çiftinin cansız bedenleri ise Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İş insanı ve eşinin öldüğü kazada 12 yaşındaki yaşındaki kız çocuğu 150 metre yüzerek kurtulmuş

CENAZELER ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

Kazanın Pala çiftinin kızları Mina ile sürat teknesiyle açıkta demirli olan yatlarına dönerken meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan, kazadan yaralı kurtulan Mina Pala'nın çarpma sırasında denize düştükten sonra yaklaşık olarak 150 metre yüzdüğü, ardından da çevredekiler tarafından fark edilip sudan çıkarıldığı ortaya çıktı.

Öte yandan Ünal - Evrim Pala çiftinin cenazelerinin bugün uçakla defnedilmek üzere Ankara'ya gönderileceği bildirildi.

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Kaynak: DHA

Bodrum Devlet Hastanesi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da iş insanı Ünal Pala ve eşinin öldüğü sürat teknesi kazasında küçük kızları 150 metre yüzerek kurtulmuş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da iş insanı Ünal Pala ve eşinin öldüğü sürat teknesi kazasında küçük kızları 150 metre yüzerek kurtulmuş - Son Dakika
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