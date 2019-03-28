Bodrum'da İş Yeri Yangını
55 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, bir iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bitez
Mahallesi sahilindeki bir işletmenin deposunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.
MUĞLA 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekibinin de destek verdiği müdahale sonrasında yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:24 Kaynak: AA
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