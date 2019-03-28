Son Dakika Haberleri: Bodrum'da İş Yeri Yangını

Bodrum'da İş Yeri Yangını

55 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bitez Mahallesi sahilindeki bir işletmenin deposunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

MUĞLA 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekibinin de destek verdiği müdahale sonrasında yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:24 Kaynak: AA

Muğla, Bodrum, Güncel
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