Son Dakika Haberleri: Bodrum'da iş yeri yangını
Son Dakika Güncel Haber

Bodrum'da iş yeri yangını

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, marangozhanede çıkan yangında, iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, marangozhanede çıkan yangında, iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

Yakaköy Mahallesi'nde mobilya eşyalarının üretildiği marangozhaneden dumanların çıktığını gören işletme yetkilileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, işletmenin büyük bölümünü saran alevlere müdahale etti.

Çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramadan kontrol alına alınan yangında, büyük çapta hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İtfaiye, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Caretta caretta yavruları Bodrum'da ilk kez görüldü
Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Nil Ünal, sevgilisi tarafından dolandırıldı İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı! AK Parti'den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu ekibini topladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 01:19:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'da iş yeri yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]