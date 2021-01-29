Bodrum'da iş yerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika

Bodrum'da iş yerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

29.01.2021 23:47

Bodrum'da iş yerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Bodrum'da iş yerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. İş yerinde maddi zarar oluştu.

Yeniköy mahallesi Turgutreis caddesi üzerinde bulunan bir ambalaj dükkanında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İş yerinden çıkan duvanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle itfaiye erleri tüp maskelerle içeri girerek alev alan dükkanı söndürdü. Hızlı müdahle sonucu kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken dükkanın bir kısmı küle döndü. Maddi hasar oluşan dükkanda bulunan ambalajların hepsinin yandığı öğrenildi.

Bodrum'da iş yerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Bodrum'da iş yerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Bodrum'da iş yerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Bodrum'da iş yerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

İtfaiye, Bodrum, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da iş yerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika


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