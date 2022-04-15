Bodrum'da iş yerinden klima ünitesi çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, klima servisinden 2 klima ünitesinin çalınması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gümbet Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan klima servisinde meydana geldi. İş yerinin 2 klima dış ünitesi ile bakır boruları, motosikletli 2 hırsız tarafından çalındı. Sabah işletmesine gelen Bahtiyar Türksever klima ünitelerinin yerinde olmadığını görünce güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Türksever, klima ünitelerinin çalındığını görünce durumu polise bildirdi. Görüntüleri inceleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 bin lira zararının olduğunu söyleyen Türksever, "Ramazan ayı dolayısıyla personelimi iftar yemeğine çıkardım. Bunu fırsat bilen 2 kişi iftar saatinde klimalarımızı ve bakır borularımızı çalmış. Bu 3'üncü kez başımıza geliyor. Geçtiğimiz yıllarda da hırsızlık olayı yaşanmıştı. Biz kamera takarak ve burada kalarak tedbir alıyoruz ama hırsızlar yakamızı bırakmıyor" dedi.