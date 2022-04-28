BODRUM'DA İSALE HATTI PATLADI, CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

BODRUM'DA İSALE HATTI PATLADI, CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

28.04.2022 14:28

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, isale hattı patladı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, isale hattı patladı. Metrelerce yükselen su cadde ve sokakları göle çevirirken, bazı iş yerlerini su bastı.

Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Akvaryum Sokak üzerinde dün öğle saatlerinde isale hattı patladı. Patlaktan çıkan sular metlerce yükselirken, cadde ve sokaklar göle döndü. Artan su birikintisi nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. İşletme sahipleri kendi imkanlarıyla suyu tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye MUSKİ ekipleri sevk edildi. Ekiplerce su tahliye çalışması yapılırken, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

BODRUM'DA İSALE HATTI PATLADI, CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
BODRUM'DA İSALE HATTI PATLADI, CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
BODRUM'DA İSALE HATTI PATLADI, CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
BODRUM'DA İSALE HATTI PATLADI, CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

YORUMLAR
500
Erzincan'daki Göyne Barajı yağışlarla doldu Erzincan'daki Göyne Barajı yağışlarla doldu Beyşehir'de havaların ısınmasıyla su kuyularında yılanlar ortaya çıkmaya başladı Beyşehir'de havaların ısınmasıyla su kuyularında yılanlar ortaya çıkmaya başladı

Bodrum, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM'DA İSALE HATTI PATLADI, CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ - Son Dakika


Son Dakika
14:30 Pitbull saldırısına uğrayan Minik Asiye'nin davasındaki 4 sanığa tahliye kararı
14:25 Bahçesindeki çalıları yakmak isteyen adam, yanlışlıkla kendi evini yakıp kül etti!
14:17 Erdoğan'dan önemli görüşme! Putin, Rus pilotun takas süreci için teşekkür etti
14:16 DEVA'nın seçim kararını "çok zekice bulan" MHP lideri Bahçeli'den "kavga edeceğim" diyen CHP Lideri'ne yanıt: Bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var
14:11 Manisa'da sezonun ilk kirazı kilosu 700 TL'den alıcı buldu!
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
13:59 Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon olacak! Biletleri ise karaborsada 30 bin liraya satılıyor
13:58 Nisa bebeği sokağa terk eden anne mahkemede konuştu: Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı
13:50 Şarkıcı Yeliz'den Gülşen'in kıyafetini ağır bir dille eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Bu hadsizce bir söylem
13:29 3 üniversite bitirmesine rağmen, çobanlık yapıyor: Hakkımızı kim yiyorsa helal etmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 14:37:56. #1.12#
SON DAKİKA: BODRUM'DA İSALE HATTI PATLADI, CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement