Bodrum'da İsale Hattı Patlaması: Motosiklet Sürücüsü ve Köpek Yaralandı - Son Dakika
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Bodrum'da İsale Hattı Patlaması: Motosiklet Sürücüsü ve Köpek Yaralandı

09.08.2023 16:06

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, su isale hattında meydana gelen patlama sonucu motosiklet sürücüsü ve köpeği yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde patlama anı ve yaralananların durumu yer alıyor. Motosiklet sürücüsü hastaneden taburcu edilirken, köpeğin tedavisi devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattı patlayınca, yolda motosikletiyle ilerleyen sürücü ve köpeği havaya uçtu. Yaralı sürücü hastaneye, köpeği ise veterinere kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Ortakent Ali Kelle Ormanı önünde meydana geldi. Bitez-Ortakent yolunda ana su isale hattında patlama oldu. Suyun yükselmesiyle 48 VS 181 plakalı motosikletiyle yoldan geçen Serkan Özbey ve köpeği havaya fırladı. Özbey ve köpek yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ekibi, veteriner hekim sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yaralı Serkan Özbey hastaneye, köpek ise veteriner tarafından belediyeye götürüldü. Patlama sırasında akan su ile asfaltta çökme oluştu, yol kullanılamaz hale geldi.

Su isale hattında meydana gelen patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde Özbey'in yolda motosikletiyle ilerken hattaki patlamayla birlikte köpeğiyle yaralanması yer alıyor. Öte yandan, motosiklet sürücüsü Serkan Özbey tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilirken, köpeğin veterinerdeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da İsale Hattı Patlaması: Motosiklet Sürücüsü ve Köpek Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da İsale Hattı Patlaması: Motosiklet Sürücüsü ve Köpek Yaralandı - Son Dakika
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