Bodrum'da işçi maaşları 4 bin lirayı geçti - Son Dakika

Bodrum'da işçi maaşları 4 bin lirayı geçti

02.05.2021 11:15
Bodrum'da işçi maaşları 4 bin lirayı geçti, System.String[]

Bodrum Belediyesi'nde Temmuz ayında yapılacak zam 1 Mayıs'ta yapılınca işçilerin maaşı 4 bin liranın üzerine çıktı.

Bodrum Belediyesi'nde Temmuz ayında yapılacak zam 1 Mayıs'ta yapılınca işçilerin maaşı 4 bin liranın üzerine çıktı. Haberi alan işçiler sevinçten gözyaşlarını tutamadı.

Bodrum Belediyesi Personel A.Ş. ile Belediye İş Sendikası arasında yapılan görüşmeler sonrasında varılan ortak karar ile bin işçiyi ilgilendiren bir buçuk yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Bodrum Belediyesi'nin Akçaalan Mahallesi'nde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü Evsel Atık Şefliği'nde gerçekleşen imza törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Belediye İş Sendikası yetkilileri ve işçiler katıldı. Gerçekleşen toplu iş sözleşmesiyle Personel A.Ş. bünyesinde çalışan personele ödenecek en düşük maaş 3 bin 900 TL olurken, ortalama maaş düzeyi ise 4 bin 100 TL'ye çıkarıldı. Maaşlarda yüzde 12,27'lik bir artış sağlanmasıyla işçilerin sevinçleri gözlerinden okundu. Sosyal yardımlarda ise yüzde 50 artış sağlanırken, maşlarının yükselmesine sevinen işçiler gözyaşlarını tutamadı.

"Eşit işe eşit ücret için çalışma başlattık"

Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Emekçi arkadaşlarım hepinize selam olsun. Hepinizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüz kutlu olsun" diyerek başladığı konuşmasında hayatını kaybeden personel ve yakınları için başsağlığı diledi. Normal şartlarda toplu iş sözleşmesinin Temmuz ayında imzalanmasının planlandığını belirten Başkan Aras, "Toplu sözleşme için bazı rakamlar üzerinde duruyoruz, tartışıyoruz, dedim ki, sevgili arkadaşlar biz bunları yaparız ama bu 1 Mayıs'ı boş geçmeyelim. Yapacaksak 1 Mayıs'ta yapalım. İşçiye bayram yapalım 1 Mayıs'ı dedim" dedi.

Başkan Aras, "Biz günümüz Türkiye'sinde emeğin, örgütlü mücadelenin çok değerli olduğunu biliyoruz. Şu anda savrulan, zaman zaman siyasi, ticari, ekonomik sıkıntılar yaşayan ülkemizde emekçi ayakta tutuyor ülkemizi. Ne kadar önemli iş yaptığınızı biliyorsunuz. Şu anda salgın yüzünden insanlar evlerine kapanmışken 16 milyon emekçi sokaklarda çalışıyor, fabrikalarda çalışıyor, hayatı pahasına, canı pahasına, evine ekmek götürebilmek için mücadele ediyor. Ben bu değerli mücadelenin kıymetini biliyorum. O yüzden geldiğimiz andan beri bütün çabamız emeğiyle, alın teriyle Bodrum'a hizmet eden, insanlara hizmet eden değerli kardeşlerimin sonuna kadar haklarını alabilmesi, hak ettiklerini alabilmesi tüm mücadelemiz bu. Ben de onlardan bir tanesiyim, biz de emekçiyiz" diye konuştu.

Emekçilerin hakları için hiç bir bahaneyi öne sürmediklerini dile getiren Başkan Aras, "Sadece ve sadece gelirlerimizi arttırmak için çalışıyoruz. Kayıp, kaçakla mücadele ediyoruz ki daha fazla gelir olsun, o gelirlerden sizlere daha fazla verelim, daha fazla pay verelim. Bunun için çalışıyoruz. Sosyal adaleti sağlamak için adaletsiz gelir durumunu ortadan kaldırmak durumundayız" diye konuşarak bu adaletsizliği en aza indirmek için devamlı bir çalışma içinde olduklarını, her yeni dönemde bu adaletsizliği en aza indireceklerini söyledi.

Başkan Aras konuşmasını, "1 Temmuz'da başlaması gereken toplu sözleşmenin gerekleri 1 Mayıs'tan itibaren başlatılmış durumdadır" diye sonlandırarak işçilere müjdeyi verdi. Başkan Ahmet Aras törenin ardından sahada çalışan işçilerin yanına giderek zam müjdesini çalışanlara da bizzat iletti. - MUĞLA

Bodrum'da işçi maaşları 4 bin lirayı geçti
Bodrum'da işçi maaşları 4 bin lirayı geçti
Bodrum'da işçi maaşları 4 bin lirayı geçti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da işçi maaşları 4 bin lirayı geçti - Son Dakika


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