İşçileri taşıyan midibüs dere yatağına uçtu: 23 yaralı - Son Dakika

İşçileri taşıyan midibüs dere yatağına uçtu: 23 yaralı

Son Güncelleme: 05.09.2023 12:01

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yağmurda kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servis midibüsü dere yatağına düştü. Kazada 23 işçi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde işçi servis midibüsü yağmurda kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp dere yatağına düştü. Kazada, 23 işçi yaralandı.

Bodrum'da işçi servis midibüsü dere yatağına düştü: 23 yaralı

DERE YATAĞINA UÇTU

Saat 08.00 sıralarında Milas'tan yola çıkan, araç bakım servisi firmasında çalışan işçileri taşıyan Ahmet Varlı yönetimindeki midibüs, Atatürk Bulvarı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Dere yatağına düşen midibüsteki 23 işçi yaralandı.

Bodrum'da işçi servis midibüsü dere yatağına düştü: 23 yaralı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler midibüste sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Bodrum'da işçi servis midibüsü dere yatağına düştü: 23 yaralı

YOL 2 SAAT KAPALI KALDI

Polis ekipleri, yolu trafiğe kapatırken, ulaşım da alternatif güzergahlardan sağlandı. Midibüs dere yatağından çekiciyle çıkarıldı. Trafiğe kapatılan yol, yaklaşık 2 saat sonra ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bodrum'da işçi servis midibüsü dere yatağına düştü: 23 yaralı
Bodrum'da işçi servis midibüsü dere yatağına düştü: 23 yaralı
Kaynak: DHA

Atatürk Bulvarı, Bodrum, Kaza, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İşçileri taşıyan midibüs dere yatağına uçtu: 23 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşçileri taşıyan midibüs dere yatağına uçtu: 23 yaralı - Son Dakika
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