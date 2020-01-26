Bodrum'da işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bodrum'da işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 yaralı - Son Dakika

Bodrum'da işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 yaralı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde işçi servisinin kaza yapması sonucu 11 kişi yaralandı.

Bodrum'da işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde işçi servisinin kaza yapması sonucu 11 kişi yaralandı.

Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir otele temizlik işçisi taşıyan Mehmet K'nin kullandığı 48 S 3582 plakalı servis minibüsü, Bülent Ecevit Caddesi'nde yoldan çıkarak, takla attı.

Kazada 11 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi
Fettah Tamince kimdir? Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da 7,5 şiddetinde bir deprem bekliyoruz Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pazartesi günü maddi yardımlara başlıyoruz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 23:46:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum'da işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]