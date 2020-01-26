Bodrum'da işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 yaralı - Son Dakika

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Bodrum'da işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 yaralı
6 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde işçi servisinin kaza yapması sonucu 11 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:20 Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde işçi servisinin kaza yapması sonucu 11 kişi yaralandı.
Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir otele temizlik işçisi taşıyan Mehmet K'nin kullandığı 48 S 3582 plakalı servis minibüsü, Bülent Ecevit Caddesi'nde yoldan çıkarak, takla attı.
Kazada 11 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
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