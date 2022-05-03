Bodrum'da işçilerin kaldığı boş konteyner ile yakınındaki iki otomobil yandı - Son Dakika
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Bodrum'da işçilerin kaldığı boş konteyner ile yakınındaki iki otomobil yandı

03.05.2022 17:52
Bodrum'da işçilerin kaldığı boş konteyner ile yakınındaki iki otomobil yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, işçilerin kaldığı boş konteyner ile yakınındaki iki otomobilin hasar gördüğü yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, işçilerin kaldığı boş konteyner ile yakınındaki iki otomobilin hasar gördüğü yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir işletmenin işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İşçilerin olmadığı sırada başlayan yangında, alevler yakında park halindeki iki otomobile de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Bodrum Belediyesi Belediye Temizlik işleri Müdürlüğüne ait su tankerinin de destek olduğu yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangın nedeniyle konteyner ve araçlarda hasar oluştu.

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İtfaiye, Yangın, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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