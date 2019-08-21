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Bodrum'da izinsiz gösteri

16 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına görevlendirme yapılması nedeniyle izinsiz gösteri düzenleyen gruptan 15 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına görevlendirme yapılması nedeniyle izinsiz gösteri düzenleyen gruptan 15 kişi gözaltına alındı.

Bodrum Belediye Meydanı'nda aralarında HDP il ve ilçe yöneticilerin de bulunduğu grup Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılması nedeniyle izinsiz gösteri yapmak istedi.

Muğla Valiliğince "kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığını" hatırlatan polis ekipleri, grubun dağılmasını istedi.

Uyarıyı dikkate almayan gruba polis müdahale etti, aralarında HDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek Bodrum Emniyet Müdürlüğüne götürülen bu kişiler hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" ve "polise mukavemet" suçlamalarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Diyarbakır, Bodrum, Mardin, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:56 Kaynak: AA
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